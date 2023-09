Coronavirus: Soupçonnés d’avoir falsifié les certificats de leurs masques

La pharmacie de l’armée suisse avait acheté pour plus de 8 millions de francs de masques défectueux en 2021.

Des irrégularités constatées

À l’origine des soupçons, les désignations des produits et les numéros des lots qui ne correspondaient pas toujours aux rapports de test. «Les masques Sword ne présentent pas les mêmes performances que notre référence et sont moins efficaces», peut-on lire dans une analyse du laboratoire de Spiez. Ainsi, ce sont plus de 8 millions de masques de la marque Sword qui présentent des irrégularités: vendus à un prix unitaire de 85 centimes, l’ensemble a été acheté pour 8 millions de francs par la pharmacie de l’armée suisse grâce aux crédits Covid de la Confédération.