Coronavirus: trente-six nouveaux cas en un jour

63 commentaires

Rédiger un nouveau commentaire

Taux d écoute 21.05.2020 à 11:29 Il me semble qu' on ne compte plus aucun décès depuis plusieurs jours. Pourquoi les medias n' insistent pas sur ce sujet? Pour foutre la frousse? 202 Dénoncer ce commentaire

cest mathématique.. 21.05.2020 à 11:25 20 cas l'autre jour. presque le double aujourd'hui... on sera a nouveau a plus de mille la semaine prochaine... et lundi? réouverture des classes. Bravo les politiques, je comprends pourquoi certains collègues veulent faire greve... 149 Dénoncer ce commentaire