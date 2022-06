Pays basque : Corps d’un migrant retrouvé dans le fleuve qui sépare Espagne et France

Un migrant d’une vingtaine d’années semble avoir perdu la vie en essayant de traverser la Bidassoa, qui fait office de frontière entre les deux pays. Un fleuve «très dangereux», selon les locaux.

Face à la hausse des contrôles à la frontière franco-espagnole, les migrants prennent de plus en plus de risques pour entrer en France.

Le corps d’un jeune migrant d’origine subsaharienne a été retrouvé, samedi matin, dans la Bidassoa, le fleuve séparant l’Espagne et la France, ont annoncé les autorités espagnoles et les pompiers français du département des Pyrénées-Atlantiques.

Ils prennent de plus en plus de risques

«Cela fait des mois et des mois que l’on s’émeut de cette situation, mais rien ne bouge. Au contraire, les contrôles à la frontière sont renforcés et on se croirait en état de siège», a déploré l’élu, de la tendance abertzale (gauche patriote basque), regrettant que «des gens qui essaient d’aider ces migrants sans contrepartie, simplement au nom de la fraternité, soient parfois arrêtés».

Face à la hausse des contrôles à la frontière franco-espagnole, les migrants prennent de plus en plus de risques pour entrer en France. Plus de la moitié sont originaires de pays du Maghreb et un tiers de pays francophones d’Afrique subsaharienne (Mali, Guinée, Côte d’Ivoire, Sénégal), selon les autorités françaises.