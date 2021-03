Apple doit à nouveau boucher des failles pour assurer la sécurité des utilisateurs de ses iPhone. Après avoir mis en ligne un correctif important le 8 mars dernier, la firme de Cupertino a déployé ce week-end la mise à jour iOS 14.4.2 sur les smartphones de ses clients (dès iPhone 6s). Cette nouvelle mouture du système mobile «comprend des mises à jour de sécurité importantes et est recommandée à tous les utilisateurs», explique la firme.

Le problème concerne aussi les iPad (iPad Pro, dès iPad Air 2, iPad 5e génération et iPad mini 4) et les montres connectées de la marque (dès Apple Watch 3e génération). C’est pour cette raison que la firme a aussi mis à disposition les nouvelles versions iPadOS 14.4.2 et watchOS 7.3.3 de ces systèmes d’exploitation.