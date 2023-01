Corruption à l'aéroport de Genève: premières condamnations

Aéroport de Genève : Corruption à Cointrin: voici les premières peines

Les premières condamnations sont tombées dans l’affaire de corruption qui a secoué l’aéroport de Genève en 2019. Pour rappel, ce printemps-là, le chef de la sûreté de Cointrin avait été arrêté , de même que le gérant d’une société active dans la formation des agents de sécurité. Le premier est suspecté d’avoir reçu des pots-de-vin du second en récompense de l’attribution de mandats. La « Tribune de Genève », qui cite « Gotham City », a rapporté ce jeudi que deux protagonistes secondaires de l’affaire avaient été sanctionnés par voie d’ordonnances pénales.

Ils ont été reconnus coupables d’acceptation d’un avantage, de blanchiment d’argent et de faux dans les titres. L’un était l’adjoint du chef de la sûreté. Il a notamment reçu des sommes d’argent sans être capable d’en justifier la provenance, et a signé des procès-verbaux d’adjudication de marchés sans avoir été présent. L’autre est un proche des suspects, à qui il a fourni un compte bancaire permettant de discrets mouvements financiers.

«Pacte de corruption»

Par ailleurs et surtout, alors que les actes d’accusation concernant le chef de la sûreté et le gérant avec lequel il était en cheville n’ont pas encore été remis aux parties, les ordonnances médiatisées par «Gotham City» établissent qu’ils étaient liés par un «pacte de corruption». Entre 2012 et 2019, près d’un demi-million de francs a été échangé entre les deux hommes.