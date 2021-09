Justice : Corruption au SECO: lourde peine prononcée

L’ex-chef du service information du Secrétariat d’État à l’économie (SECO) restera 52 mois derrière les barreaux. Il a favorisé trois entreprises et reçu des avantages.

Le Tribunal pénal fédéral a traité durant deux semaines l’une des plus grandes affaires de corruption de l’histoire de l’Administration fédérale suisse. Un chef de service, qui a travaillé pendant près de vingt ans au Secrétariat d’État à l’économie (SECO) a été condamné à une peine de prison de quatre ans et quatre mois rapporte la «NZZ». Les 86 jours de détention préventive seront décomptés. En outre, une amende avec sursis de 130 jours-amendes à 50 francs a été prononcée. Trois coaccusés ont également été reconnus coupables de plusieurs chefs d’accusation de corruption, et ont été condamnés dans deux cas à des peines de prison de 20 et 22 mois.