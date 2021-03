France : Corruption au Togo: le dossier de Bolloré retourne chez un juge d’instruction

Le «plaider coupable» de Vincent Bolloré et deux autres responsables du groupe dans une affaire de corruption au Togo n’ayant pas été homologué, le Parquet national financier a renvoyé le dossier à un juge d’instruction.

Au terme d’une enquête confiée en 2013 à des juges d’instruction et de deux mois de négociations avec le PNF, Vincent Bolloré, Gilles Alix, directeur général du groupe Bolloré, et Jean-Philippe Dorent, directeur international de l’agence de communication Havas (filiale de Bolloré) avaient accepté une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), sorte de «plaider coupable» à la française.

«Plaider coupable»

La CJIP pourrait donc être invalidée pour vice de forme et retourner à la présidence du tribunal qui devra ensuite statuer sur son homologation, mais le PNF n’entend pas la remettre en cause. Lors de l’audience, Vincent Bolloré, Gilles Alix et Jean-Philippe Dorent ont reconnu avoir utilisé les activités de conseil politique de la filiale Havas afin de décrocher la gestion des ports de Lomé au Togo et de Conakry en Guinée au bénéfice d’une autre filiale, Bolloré Africa Logistics, anciennement appelée SDV.