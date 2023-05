Omnisports: Corruption aux JO de Tokyo: deux nouvelles condamnations prononcées

L'affaire a commencé à éclater l'été dernier au Japon, un an après les Jeux qui s'étaient finalement tenus en 2021 et quasiment à huis clos en raison de la pandémie, et a jeté une ombre sur la candidature de Sapporo (nord) pour les JO d'hiver de 2030. Shigeharu Hisamatsu (64 ans), un ancien responsable de l'agence de publicité japonaise ADK, a été condamné à 18 mois de prison avec sursis, a confirmé jeudi à l'AFP un porte-parole d'un tribunal de Tokyo. Son ancien collaborateur Toshiaki Tada (61 ans) a, lui, été condamné à un an de prison avec sursis.