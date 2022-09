Chine : Corruption: prison à vie pour un ex-ministre de la Justice

Un ex-ministre chinois de la Justice et haut responsable de la police a été condamné jeudi à mort avec sursis pour corruption, a annoncé un tribunal, une peine qui sera commuée en prison à vie.

C’est l’une des personnalités politiques les plus importantes à tomber, depuis cinq ans, en Chine. Fu Zhenghua, 67 ans, ex-ministre chinois de la Justice et haut responsable de la police, a été condamné jeudi à mort avec sursis pour corruption, a annoncé un tribunal, une peine qui sera commuée en prison à vie.

Pots-de-vin

Fu Zhenghua a été condamné pour avoir «accepté des pots-de-vin» et «violé la loi pour son intérêt personnel et celui de ses proches», a annoncé le tribunal populaire intermédiaire de Changchun, dans la province du Jilin (nord-est). De 2005 à 2021, il a «utilisé» ses différents postes pour «aider», moyennant rémunération, des individus et des entreprises à contourner la loi.