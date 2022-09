Neuchâtel : Corruption: Swatch Group fait recours contre ses anciens employés

L’affaire qui oppose Swatch Group à deux de ses anciens cadres et à un homme d’affaires français depuis huit ans compte un nouveau rebondissement. Le groupe horloger a décidé de faire recours contre la décision du Tribunal des Montagnes et du Val-de-Ruz , dans le canton de Neuchâtel. Comme le rappelle «Arcinfo», le juge a estimé que «le dommage n’était pas certain», une des conditions de l’infraction de gestion déloyale ne serait donc pas remplie.

Or, Swatch Group estime avoir subi un dommage de 60 millions de francs pour sa marque Tissot et 500’000 francs pour CK Watch. Les ex-employés auraient favorisé certains fournisseurs, plus couteux, en échange d’importantes sommes d’argent. Selon «Arcinfo», les anciens cadres ne nient pas avoir reçu de l’argent – l’homme d’affaires ne nie pas non plus en avoir donné, le total est estimé à plus de 15 millions de francs –, mais ils affirment ne pas avoir fait subir de préjudice à leur ex-employeur.