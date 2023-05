Scandale «Lavage-express»: Corruption: un ex-président brésilien condamné à plus de huit ans de prison

Selon le Parquet, une quarantaine de versements ont été effectués pour faciliter «de façon irrégulière» la signature de contrats entre une entreprise de bâtiment et une filiale de la compagnie pétrolière publique Petrobras.

Jeudi, huit des dix juges la Cour suprême du Brésil s’étaient prononcés en faveur de sa condamnation. Le juge rapporteur de l’affaire, Edson Fachin, a jugé que l’ex-président avait fait valoir «son influence politique pour faciliter la signature de contrats» et avait évoqué une peine pouvant aller jusqu’à 33 ans de prison. Les faits «prouvés» durant l’enquête sont «extrêmement graves» et «dépeignent le détournement néfaste de fonctions publiques à des fins d’enrichissement personnel et patrimonial», a déclaré Edson Fachin mercredi, au dernier jour du procès. Sa défense avait réfuté toutes les accusations.