Huit interpellations dans une enquête antiterroriste en Corse

Des dizaines d’attaques

Depuis un an et demi, plusieurs dizaines de résidences, comme celle d’une élue à Ajaccio, le plus souvent secondaires, ont été touchées par des incendies criminels ou des charges explosives, avec ou sans présence de tags, sur cette île méditerranéenne où les revendications nationalistes sont fortes. Début février, le GCC avait annoncé sa création, revendiquant au passage 17 actions contre des résidences secondaires, des immeubles en construction, des entreprises du bâtiment et des établissements touristiques.