Tour de France : Cort Nielsen remporte une étape interrompue par des manifestants

Le Danois Magnus Cort Nielsen (EF Education) a remporté la 10e étape du Tour de France, mardi à l'altiport de Megève, où le Slovène Tadej Pogacar (UAE) a gardé le maillot jaune à la veille de l'arrivée au Granon, la plus haute de cette édition (2413 mètres d'altitude). Cort Nielsen a devancé de peu l'Australien Nick Schultz sur la rampe d'arrivée et s’impose, à 29 ans, pour la deuxième fois sur la Grande Boucle, quatre ans après son premier succès. L'Espagnol Luis Leon Sanchez a pris la troisième place de l'étape, qui s'est conclue par la montée jusqu'à l'altiport, longue de 19,2 kilomètres (à 4,1%). Le peloton, avec Pogacar, a franchi la ligne avec près de 9 minutes de retard au terme des 145 kilomètres.

La course a été interrompue pendant près d'un quart d'heure en raison de la présence de manifestants sur la route, à 38 kilomètres de l'arrivée à Megève (Haute-Savoie). La course a été neutralisée et un nouveau départ a été donné en respectant les écarts enregistrés au moment de l'arrêt, a annoncé la direction de course.