Microsoft : Cortana dit adieu à iOS et Android

Microsoft abandonne l’application liée à son assistant vocal sur les deux plateformes mobiles.

Cortana abandonne les smartphones et les tablettes. imago images / ZUMA Press

Clap de fin pour Cortana sur iOS et Android. L’application de l’assistant personnel «intelligent» de Microsoft n’est désormais plus supportée sur les deux systèmes d’exploitation mobile développés respectivement par Apple et Google. Cette décision n’est pas vraiment une surprise, le géant de Redmond l’ayant déjà annoncé en juillet 2020.

«À partir du 31 mars 2021, le contenu Cortana que vous avez créé – tels que les rappels et les listes – ne fonctionnera plus dans l’application mobile Cortana, mais peut toujours être consulté via Cortana dans Windows. En outre, les rappels, listes et tâches Cortana sont automatiquement synchronisés avec l’application Microsoft To Do, que vous pouvez télécharger gratuitement sur votre téléphone», a expliqué Microsoft dans un récent document technique.

Devenu au fur et à mesure davantage un assistant de productivité pour les applications de la suite Microsoft 365 qu’un simple assistant vocal dopé à l’intelligence artificielle, Cortana n’a pas réussi à s’imposer face aux concurrents Siri d’Apple, Google Assistant et Alexa d’Amazon. Un échec qui pourrait rappeler le virage raté de la plateforme Windows Phone face à iOS et Android.

Microsoft dit vouloir continuer à faire évoluer son outil en tant qu’assistant de productivité pour les utilisateurs professionnels de Windows et recentrer ses efforts sur les «domaines d’innovation et de développement».