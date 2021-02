Alors qu’il avait signé un contrat de trois ans avec Lausanne l’an passé, Cory Conacher devrait déjà quitter les bords du Léman. Selon nos informations, l’ailier a été cédé à Berne par le LHC avec effet immédiat. Les Ours reprendraient les deux dernières années de contrat du Canadien.

Signé par Jan Alston, l’ancien directeur sportif, Cory Conacher n’a jamais atteint le niveau qui était le sien lors de son premier passage en Suisse, lors de la saison 2015-2016. C’est justement sous les couleurs de Berne qu’il avait été flamboyant avec 52 points en 48 matches. Depuis le début de l’exercice actuel, l’attaquant aux 203 matches de NHL a porté le maillot du LHC à 21 reprises et totalisé 14 points. Selon certaines indiscrétions, il ne donnait pas satisfaction à Petr Svoboda, le nouveau boss du LHC.

Lausanne sur le marché

Avec ce départ qui devrait être confirmé dans la journée, le Lausanne HC se retrouve désormais avec cinq étrangers sous contrat: deux défenseurs (Vladimir Roth et Mark Barberio) ainsi que trois attaquants (Cory Emmerton, Charles Hudon et Brian Gibbons). Selon nos informations, les Lions sont sur le marché pour engager un joueur importé supplémentaire… voire deux. La date limite pour engager des éléments évoluant hors de Suisse a été repoussée à la fin du mois.

Dans cette optique, une piste mène au défenseur finlandais Otso Rantakari qui a porté les couleurs de Davos et Bienne la saison passée. La blessure de Mark Barberio justifierait-elle une telle embauche? Selon nos informations, son épaule le fait souffrir. A quel point? De la réponse à cette question peut dépendre la venue ou non de l’arrière finlandais. L’état de santé du canonnier nordique pourrait également jouer un rôle. Actuellement sélectionné avec la Finlande, il s’est blessé ce week-end et recevra les résultats d’une IRM ces prochains jours.