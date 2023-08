Bikini: Interdite d’avion à cause de sa tenue

«Je savais d’avance que je risquais d’être en retard, donc je m’étais habillée de manière à ne pas perdre de temps et à pouvoir me rendre directement dans ma chambre d’hôtel», se défend Kine-Chan, une influenceuse brésilienne, fan de cosplay et modèle sur la plateforme de contenus exclusifs pour adultes OnlyFans à propos de sa tenue qui lui a valu une interdiction de vol, à l’aéroport de Navegantes, dans le sud du Brésil, au début du mois.

Les internautes aussi jugent sa tenue inappropriée

«J’ai expliqué que j’allais à un événement. Mais on m’a dit de rentrer chez moi et de changer de vêtements car ceux que je portais n’étaient pas appropriés», explique la jeune femme de 21 ans, sur Instagram. Elle était déguisée en Rebecca, un personnage de la série télévisée «Cyberpunk: Edgerunners» et portait un bikini noir, des sandales et d’une perruque bleue.