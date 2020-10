FR Gottéron a ouvert la marque rapidement (Brodin, 4e) et n’a plus lâché le morceau. Les Dragons ont rejoint les vestiaires à la première pause avec une avance de deux buts. Le HC Bienne, à l’image de la deuxième réussite fribourgeoise signée Mottet en contre-attaque (19e, 02), n’y était vraiment pas. Une impression qui s’est confirmée en deuxième période, lorsque les Seelandais ont alterné quelques hauts (comme le but du 2-3 de Cunti, 30e) mais surtout énormément de bas.