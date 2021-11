Afghanistan : «Côté blanc, je peux jouer»: un village à l’heure du déminage

Les habitants de Nad-e-Ali doivent composer avec les mines antipersonnelles. Côté blanc, les enfants peuvent jouer, côté rouge la zone leur est strictement interdite.

Côté blanc, les enfants peuvent jouer, côté rouge la zone leur est strictement interdite. Les mines antipersonnelles et explosifs disséminés cet été par les talibans peuvent les tuer.

Les habitants partis pendant les deux mois de siège ont retrouvé début septembre leur village défiguré: il était traversé par la ligne de front. Les combats ont fait rage entre les talibans et les forces gouvernementales afghanes appuyées par l’aviation américaine.

La petite école est criblée d’impacts de tirs et son toit noirci par la suie des explosions, les balançoires ne sont plus que des squelettes de métal.

Parce qu’ils vivent ici et n’ont aucun intérêt à voir des civils tués par accident, ils sont même «venus essayer de retirer leurs mines à la main mais on les a avertis que ce n’était pas à eux de le faire. Seuls les professionnels de Halo Trust peuvent le faire», explique M. Khan.

Amputée des deux jambes

Au premier rang, Nazia, 8 ans, récapitule: «Le professeur nous a dit que si on voyait ces objets, on ne devait pas les toucher et informer notre famille».