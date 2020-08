Présidentielle

Côte d'Ivoire: heurts dans le fief de l’ex-président Bédié

Des jeunes du parti du président Alassane Ouattara ont affronté mercredi des partisans de l’ex-chef de l’État ivoirien Henri Konan Bédié dans le fief de ce dernier, à Daoukro.

Des incidents ont éclaté mardi à Daoukro (centre de la Côte d'Ivoire), fief de l’ex-président ivoirien Henri Konan Bédié, entre ses partisans et des jeunes du parti au pouvoir, faisant plusieurs blessés, a-t-on appris mercredi auprès des habitants.

«Une horde de jeunes surexcités du parti au pouvoir ont attaqué à l’aide de gourdins et jeté des pierres à un groupe d’opposants qui manifestaient contre la candidature à un troisième mandat du président Alassane Ouattara», a expliqué Adama Kolia Traoré, président du conseil régional du Iffou, administrant la ville de Daoukro. «Les affrontements, qui ont paralysé la ville, ont fait plusieurs blessés graves dans les deux camps», a souligné Adama Kolia Traoré, précisant que «la police a été vite débordée».

«La manifestation de colère a viré à un affrontement ethnique, entre les autochtones baoulé et les allogènes dioula» a affirmé de son côté un habitant contacté sur place. «La tension est toujours vive en fin de journée, des barricades d’autodéfense étaient érigées dans les différents quartiers», selon une source sécuritaire ayant requis l’anonymat.

Manifestations prévues

Enfin, le ministère de l’Administration du Territoire «invite au strict respect de cette décision et indique que toutes les mesures seront prises pour garantir la sécurité et la libre circulation des personnes et des bien sûr l’ensemble du territoire national.»