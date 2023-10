Côte d’Azur: En parapente, on s’envole de la montagne pour atterrir sur la plage

«Par temps clair, on aperçoit la Corse au loin.» Thierry Delorme est parapentiste. En prononçant ces mots, il pilote un biplace grâce auquel lui et l’auteur de ces lignes survolent Roquebrune-Cap-Martin, sur la Côte d’Azur (vidéo ci-dessus). Il était 11h45, vendredi dernier, quand nous avons sauté du mont Gros (686 mètres), montagne des Préalpes du Sud. La piste de décollage surplombe Monaco, à droite, et Menton, à gauche.

Avant d’y arriver, il a fallu patienter devant une barrière: actuellement, le secteur est réservé aux chasseurs jusqu’à 11 heures. Après l’exposé des consignes d’usage, il a aussi fallu attendre que le vent tourne. «Les conditions météo ne sont pas optimales, aujourd’hui. Les courants ascendants font défaut», observe le moniteur. Pour le novice, c’est une splendide journée d’octobre. Il fait 26 degrés.

Sur la plage du Golfe bleu, Thierry Delorme plie la voile de son biplace. Emmanuel Coissy

En vol, Thierry Delorme dégaine une caméra qui filme cette expérience sensationnelle à 360 degrés. Attentif au confort du passager, le professionnel fait la conversation, propose de céder le pilotage quelques instants ou de faire des cabrioles dignes d’un film d’action. Exceptionnellement, le baptême ne dure que dix minutes: «Parfois, on reste quarante-cinq minutes. Là, les conditions ne s’y prêtent pas. La nature décide», philosophe-t-il. Et de raconter quelques anecdotes, comme cette fois, en avril dernier, où il a volé avec une cliente et son husky.

La commune de Roquebrune-Cap-Martin n’est pas un site comme les autres: les parapentistes jouissent d’une vue exceptionnelle et ont le droit d’atterrir sur la plage du Golfe bleu d’octobre jusqu’en avril. Autrement dit, en une journée, on peut faire une randonnée à la montagne le matin, s’envoler à midi, puis passer l’après-midi les pieds dans le sable et nager dans la Méditerranée. Il y a quelques années, il arrivait même que la neige recouvre le mont Gros en hiver, phénomène appelé à disparaître à cause du réchauffement climatique.

Une végétation luxuriante

Le jardin botanique Val Rahmeh. Emmanuel Coissy

Il fait d’autant plus chaud dans la région qu’elle jouit d’un microclimat. Ici poussent des plantes tropicales qu’on observe depuis les airs et qu’on admire, de près, sur terre. À Menton, par exemple, la visite du jardin botanique Val Rahmeh est incontournable. Le dédale vert s’étend sur 1,5 hectare autour d’une villa. Il fusionne l’esprit des jardins de Monet à Giverny et du jardin Majorelle de Saint Laurent à Marrakech.

En octobre, les agrumes (ici, des pamplemousses) ne sont pas encore mûrs. Emmanuel Coissy

Menton et ses environs sont réputés pour leurs agrumes. En particulier pour une variété de citron, caractérisée par sa grosseur et sa douceur. À partir de décembre, quand il arrive à maturité, on le déguste avec l’écorce. Laurent Gannac est agrumiculteur. Son verger et sa pépinière, sur les hauts de la ville, se visitent toute l’année (entrée libre). Spray antimoustique vivement recommandé. Ce paradis exotique offre, en prime, une dégustation des produits maison: limoncello, sirops et confitures.

Bons plans À Roquebrune-Cap-Martin, Azur Parapente propose des vols en tandem au départ du mont Gros avec atterrissage sur la plage du Golfe bleu, du 1er octobre au 30 avril. azur-parapente.fr ____________________________________ Emmanuel Coissy La Petite Maison est une maison d’hôtes, charmante, idéalement située dans le vieux Menton. Le matin, on déguste des confitures faites avec les citrons et les clémentines qui ont poussé dans la cour intérieure. 15, traverse de la rue de Bréa ____________________________________ Emmanuel Coissy À Menton, le Mirazur, trois étoiles Michelin, a été sacré Meilleur restaurant du monde 2019 par le classement The World’s Best 50 Restaurants. Chaque jour, le menu créé par le chef Mauro Colagreco est déterminé par la pêche du matin et par ce qui pousse dans les jardins de l’établissement (visite réservée à la clientèle). 30, avenue Aristide-Briand