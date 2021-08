Crise électorale de 2020 : Côte d’Ivoire: 69 détenus libérés, 9 graciés

Le président ivoirien Alassane Ouattara a annoncé vendredi des libérations et des grâces de détenus à la veille de la fête de l’Indépendance de son pays.

Alassane Ouattara a été réélu en octobre 2020 pour un troisième mandat controversé lors d’une présidentielle boycottée par l’opposition qui jugeait ce mandat inconstitutionnel. Cela avait provoqué une crise qui a fait une centaine de morts et un demi-millier de blessés entre août et novembre 2020. La tension est néanmoins retombée, les élections législatives de mars s’étant déroulées dans le calme et avec la participation de l’opposition.

Liste

«Ce dialogue, je l’ai poursuivi moi-même avec mon aîné, le président Henri Konan Bédié, le 11 novembre 2020, et plus récemment, avec mon jeune frère, le président Laurent Gbagbo», a-t-il dit. «Rien ne doit entraver la marche de la Côte d’Ivoire vers son développement, et le bien-être de chacun», a-t-il ajouté, et «c’est pourquoi je me réjouis de toutes les initiatives visant à l’apaisement. Je ne ménagerai aucun effort pour cela, dans le respect de la loi et des Institutions».