Côte d’Ivoire : Côte d’Ivoire: début des vaccinations contre Ebola

Après avoir découvert samedi un cas de contamination au virus Ebola, la Côte d’Ivoire a lancé lundi sa campagne de vaccination.

La Côte d’Ivoire a reçu de Guinée 5000 doses de vaccins contre Ebola et «va vacciner» à partir de lundi après-midi «le personnel de santé, les parents proches de la victime et ses contacts», a déclaré à l’AFP Germain Mahan Séhi, porte-parole du ministère.

«Il est extrêmement préoccupant que cette épidémie ait été déclarée à Abidjan, une métropole de plus de quatre millions d’habitants», avait estimé Matshidiso Moeti, directrice régionale de l’OMS pour l’Afrique, dans un communiqué. «Aucun élément n’indique que le cas détecté en Côte d’Ivoire est lié à la récente flambée épidémique qui a touché la Guinée», estime l’OMS. «Une enquête plus approfondie et un séquençage génomique permettront d’identifier la souche du virus et de déterminer s’il existe un lien».