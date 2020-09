Présidentielle : Côte d’Ivoire: le parti de Soro l’investit officiellement

Il y a peu de chances que le conseil constitutionnel valide la candidature de Guillaume Soro alors que la justice l’a déjà radié des listes électorales en raison de sa condamnation à 20 ans de prison.

Générations et peuples solidaires (GPS) le parti de l’ancien chef rebelle et ex Premier ministre Guillaume Soro, 47 ans, l’a investi officiellement candidat à la présidentielle du 31 octobre, dimanche devant plusieurs centaines de militants dans un hôtel d’Abidjan.