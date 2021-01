Trois amis qui ont été en contact avec une personne atteinte du Covid-19 ont décidé, par précaution, de se faire tester à la Clinique de Carouge, en septembre dernier. «Comme nous n’avions pas de symptômes, nous avons dû payer sur place», se souvient Marc*. Quelle n’a pas été leur surprise lorsque dix jours plus tard, tous trois ont reçu à domicile une facture de Dianalabs, le laboratoire chargé de l’analyse de leur échantillon, pour s’acquitter du montant du test, soit 119 francs. «Je me suis dit que c’était une erreur. Alors j’ai ignoré le courrier», poursuit le jeune homme.

Rappels et sommation

Un mois plus tard, le laboratoire envoie un rappel au trio. «J’avais déjà prévenu mes amis de ne pas verser l’argent, mais quand ils ont reçu le rappel, ils se sont dit «mince, peut-être qu’on n’a pas réglé la totalité de la somme», raconte Marc. Résultat: ses deux camarades sont à nouveau passés à la caisse. Pendant ce temps, lui campe sur ses positions et ignore le rappel du labo, jusqu’au jour où il reçoit une sommation. Vendredi dernier, le jeune homme a décidé de contacter le service facturation de Dianalabs. «Ils m’ont dit qu’ils étaient au courant de la situation. Que c’était très fréquent avec la Clinique de Carouge, car elle oublie de les informer lorsque les clients ont réglé sur place. Comme ils n’ont pas d’autre moyen de savoir qui a payé ou pas, ils envoient automatiquement une facture», relate le client.

Dans un mail adressé à Marc , le labo explique «qu’en ce qui concerne les autres patients avec le même problème, ils envoient simplement un mail dès réception de la facture et le nécessaire est fait de suite». Une réponse qui fait enrager le jeune homme: «Je trouve cette pratique détestable. Pourquoi c’est à moi de perdre mon temps pour leur erreur? C’est à eux de prendre les devants. Ils pourraient simplement ajouter dans le courrier une phrase disant que si la facture a été payée, il faut les en avertir, au lieu de bêtement envoyer un rappel et une sommation.» Si Dianalabs s’excuse pour ces couacs «involontaires» (voir encadré) , la C linique de Carouge, elle, n’a pas souhaité s’exprimer.