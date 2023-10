Concours: Gagne tes billets pour 47TER

Disque de platine, concerts remplis, 47Ter (un nom en référence à l’adresse de la salle des fêtes de leur quartier) a su dès le départ imposer son style original, ni tout à fait rap ni complètement chanson, un mix inédit de mots et de mélodies avec un irrésistible arôme pop. Avec un troisième album fraîchement sorti, le groupe français a démarré sa tournée 47Tour et sera de passage à Genève pour un concert le 30 novembre 2023 à Thônex Live, après une escale à l’Olympia le 6 octobre.

Troisième opus du trio, « Au bon endroit » se présente comme un premier bilan, après un début de carrière fulgurant pour ces jeunes musiciens originaires des Yvelines en France. Les trois amis se sont fait connaître sur Youtube avec leur série de reprises clippées On vient gâcher tes classiques et ont depuis sorti deux albums à succès, en 2019 et 2021, dont les titres – comme le hit « Côte Ouest » – cumulent des dizaines de millions de stream sur les plateformes.

Plus vraiment dans l’enfance, ni totalement adultes, dans ce nouveau disque, les membres du groupe partagent avec sincérité leurs réflexions sur la période qu’ils vivent actuellement et tous leurs questionnements qui les amènent à se demander : est-ce qu’on est vraiment « au bon endroit » ?. L’album dévoile aussi les premiers featuring du collectif qui a partagé le micro avec le rappeur La Fouine sur le morceau « Si j’savais » et avec le chanteur et compositeur Tayc sur « Où tu voudras ».