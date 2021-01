Vaud : Avalanche aux Rochers-de-Naye: décès d’un skieur de 19 ans

Quatre skieurs âgés de 19 à 21 ans se sont retrouvés sous la neige dimanche vers 16h aux Rochers-de-Naye, dans la commune de Veytaux (VD). Héliporté au Chuv, un d’entre eux n’a pas survécu à ses blessures.

L’information a été confirmée par la police vaudoise, qui précise que les quatre jeunes n’étaient pas équipés de matériel de sécurité (pelle, sonde DVA ou sac airbag) et ont fait du ski hors-piste. «Un groupe de quatre skieurs, âgés de 19 à 21 ans et domiciliés sur la Riviera, s’est rendu dans la région des Rochers de Naye, commune de Veytaux. Vers 15h30, ils ont emprunté une trajectoire qu’ils avaient déjà suivi le matin. Alors qu’ils se trouvaient tous dans la pente, ils ont déclenché une avalanche qui les a emportés», communique la police. Si deux des skieurs ont réussi à se dégager et ont secouru un autre partiellement enseveli et légèrement blessé, le quatrième skieur n’a pas pu être localisé dans l’immédiat, selon les forces de l’ordre.