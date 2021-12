Constipée, Coumba a cru mourir sur l'île

Koh-Lanta : Coumba: «J’ai failli crever. J’ai été constipée deux jours»

La candidate de «Koh-Lanta, La légende» a vécu un moment particulièrement difficile durant son aventure.

Coumba Baradji, candidate de «Koh-Lanta, La légende», sur TF1, dont la finale a été perturbée à cause des tricheries de plusieurs participants du jeu télévisé, a vécu un moment très difficile durant son aventure, en Polynésie. «J’ai failli crever. J’ai été constipée deux jours et j’ai failli mourir. Il fallait me voir, j’étais derrière un arbre, on aurait dit que j’accouchais», a-t-elle confié lundi 20 décembre 2021, lors d’un live sur son compte Instagram.