Football: Coumba Sow: «Il manque de la folie» à l’équipe de Suisse

Coumba Sow a effectué un très bon match contre le Maroc, mercredi à la Schützenwiese. Andy Mueller/freshfocus

L’équipe de Suisse abordera le Mondial en Australie/Nouvelle-Zélande le 21 juillet contre les Philippines (7 h en Suisse). Un tournoi qu’elle attaquera sans avoir gagné le moindre match en 2023. Pour Coumba Sow, joueuse la plus en vue sur le terrain, il n’y a toutefois pas de quoi s’alarmer. Lors du nul contre le Maroc ce mercredi (0-0), la Nati a présenté un bien meilleur visage que vendredi dernier face à aux Zambiennes (3-3). Elle s’est rassurée défensivement et doit désormais travailler offensivement. Interview avec l’ancienne Servettienne.

– Coumba Sow, votre réaction à chaud après ce match?

– On s’est bien battues, mais on n’a pas réussi à se créer des occasions. On doit encore en faire plus en zone 3 (ndlr: en zone offensive).

– Comment est-ce que vous expliquez ce manque de réalisme?

– Il manque de la folie. On doit plus oser, tenter d’affronter en un contre un. On est encore un peu timides à ce niveau-là. Mais je pense que ça va venir, il reste deux-trois semaines jusqu’au début du Mondial.

– Après les trois buts encaissés contre la Zambie, il fallait aussi se rassurer défensivement…

– On a voulu être plus en contrôle et, aussi, se montrer plus agressives. De ce côté-là, je pense qu’on a répondu présentes. On doit maintenant prendre plus de risques. Mais on est quand même en progression par rapport à notre dernier match face à la Zambie.

– En jouant devant la défense, vous avez évolué dans un rôle inhabituel pour vous avec l’équipe nationale. Comment est-ce que vous l’avez vécu?

– Dans le passé, j’ai déjà évolué dans cette position, donc ce n’a pas été un souci. Je me suis sentie bien. J’ai récupéré beaucoup de ballons et essayé d’orienter le jeu. Je suis plutôt contente de ma prestation.

– Six matches sans victoire, est-ce qu’il faut s’inquiéter pour la Coupe du monde?

– Non, il ne faut pas être inquiet. Il faut juste qu’on prenne plus de risques, qu’on ait plus confiance en nous. Et répéter ce qu’on a fait ce soir en étant solide défensivement. Le reste, ça va venir.

– Et la suite du programme, c’est quoi?