Euro en Angleterre: Coumba Sow veut croire en une qualification face aux Pays-Bas

La situation est désormais claire pour l’équipe de Suisse. Une victoire dimanche, à Sheffield, face aux Pays-Bas, et la qualification devrait être dans la poche. Pour être sûr de réaliser l’exploit d’aller en quarts de finale, les Suissesses devront gagner par deux buts d’écart, quoi qu’il se passe dans l’autre match de la journée, entre les Suédoises et les Portugaises. Et si les Scandinaves, largement favorites, ne s’inclinent pas, un succès helvétique «suffira» pour sortir de ce groupe C.