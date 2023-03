Jeux vidéo: «Counter-Strike 2» sortira bien cet été

En plus de la prise en charge des anciens modèles et finitions, toutes les armes bénéficieront de nouveaux modèles en haute résolution.

Les rumeurs concernant Counter-Strike 2 ont été confirmées. Son éditeur Valve a lancé la version bêta limitée disponible pour certains membres de la communauté du jeu en vue de son lancement cet été. Il sera publié en tant que mise à jour gratuite pour CS:GO. Le jeu proposera des textures plus nettes, un éclairage plus réaliste et une géométrie supplémentaire grâce à Source 2, son moteur interne de rendu graphique. Les grenades fumigènes sont désormais des objets volumétriques dynamiques qui interagissent avec l’environnement et réagissent à l’éclairage, aux tirs et aux explosions. Les cartes ont également été améliorées et les équipements modernisés.