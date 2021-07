Ski alpin - Coup d’arrêt pour la skieuse Michelle Gisin

Michelle Gisin souffre d’une mononucléose et ne peut plus s’entraîner.

Michelle Gisin souffre d’une mononucléose. La maladie s'est déclarée au début du mois de juillet. « Je me suis entraînée selon mon plan habituel et j’ai constaté que j’avais de moins en moins d’énergie et que je ressentais une fatigue extrême » , a déclaré la skieuse de 27 ans mercredi matin via un communiqué.