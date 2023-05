Zoug: une rixe entre filles fait deux blessées

Deux filles ne pourront plus se rendre à Zoug et une troisième a été placée «dans une institution appropriée».

La soirée a été agitée dans le centre-ville de Zoug, le vendredi soir du 5 mai entre 23h30 et 00h30. Plusieurs altercations entre des adolescentes se sont produites à différents endroits. Et il y avait de la rage dans l’air. D’abord, deux groupes de filles, âgées de 15, 16 et 18 ans, se sont frottés l’un à l’autre. Cheveux arrachés, «coups de pieds et de poings sur le torse, le dos, le visage», la jeune femme de 18 ans a été blessée et s’est rendue d’elle même auprès d’un médecin.