Météo: Coup de chaud ce week-end avec une Suisse sous les tropiques

Si les températures sont restées proches des normales saisonnières ces derniers jours, la Suisse va fondre sous une forte chaleur et un soleil tapant d’ici la fin de la semaine. En effet, une dorsale anticyclonique apportera de l’air de plus en plus chaud et humide, explique MétéoSuisse. Conséquence: la barre des 30 °C sera probablement dépassée partout en plaine ce week-end, avec même des pointes à plus de 35 °C à l’ombre dimanche. Il est donc tout à fait possible que le seuil de la très forte chaleur – soit une température maximale égale ou supérieure à 35 °C – soit localement atteint. Ceci grâce à un vent du sud-ouest qui pourra diriger l’air chaud en provenance du Maroc et de la péninsule Ibérique sur la Suisse, précise l’Office fédéral de météorologie et climatologie.