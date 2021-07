Météo : Coup de chaud dans les pays scandinaves

La Finlande, surtout, et la Suède connaissent, depuis dimanche, des températures dépassant allègrement les 30 degrés. L’Arctique se réchauffe plus vite que la planète.

Après le mois de juin le plus chaud jamais enregistré en Finlande et dans plusieurs régions en Suède, les températures frisent, depuis dimanche, les records absolus dans le Grand Nord de l’Europe, avec un thermomètre indiquant entre 30 et 35° Celsius.