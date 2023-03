Coup de ciseaux sur les bandes cyclables

Lorsque la bande cyclable est libre, tous les véhicules ou presque mordent sur la bande et partant, sur la paire de ciseaux. Voitures, camions, bus: tout y passe! Selon le média online « InfoSperber », les ciseaux peints sur la signalisation reflètent un mécontentement dans une ville où un projet de contournement autoroutier a été abandonné devant la résistance des écologistes.

À la fraiseuse

Qui a peint les ciseaux sur du marquage et pourquoi? C’est un mystère, mais cette signalisation prévient les usagers d’un danger, par exemple un rétrécissement. Cet ajout sera effacé à la fraiseuse: ces ciseaux sont traités par les autorités comme des graffitis.

La conseillère municipale écologiste Lena Frank l’a dit à « 20Minuten »: les ciseaux peints dans l’espace public sont illégaux. Pour cette élue, si une situation constitue un danger pour un usager comme un piéton ou un cycliste, le problème ne se résout pas avec un simple marquage, qu’il soit officiel ou non.

«C’est dommage»

À Bienne, la situation ne s’est pas améliorée ces dix dernières années, selon les sympathisants de l’association Pro Vélo. Dans un sondage, un utilisateur a dénoncé le manque «de pistes cyclables, de démarcation piétons/vélos», ainsi que «des insécurités», tandis qu’un autre trouvait que «c’est dommage, parce qu’on a une géographie idéale pour la petite reine!» Une géographie, et une topographie.

Pro Vélo Biel/Bienne a lancé une liste de dix demandes à la politique et à l’administration «afin que les nombreuses belles paroles et les documents stratégiques soient suivis d’actes». Parmi les revendications: des pistes cyclables assez larges et un système de guidage cohérent, avec sa signalétique.