Turquie : Coup de filet contre une opération terroriste visant des Israéliens

La police turque a arrêté à Istanbul huit personnes travaillant pour les services secrets iraniens et soupçonnées de préparer un attentat.

Le ministre des Affaires étrangères d’Israël, Yaïr Lapid (à g.), et le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlüt Cavusoglu, lors d’une conférence de presse à Ankara, en Turquie, le 23 juin 2022.

Huit personnes, dont des Iraniens, ont été arrêtées la semaine dernière à Istanbul, soupçonnées de préparer des attaques contre des ressortissants israéliens, une nouvelle saluée jeudi à Ankara par le chef de la diplomatie israélienne. Les huit individus, interpellés par la police et des agents de l’Organisation nationale du renseignement turc (MIT), travaillaient pour le compte des services secrets iraniens, avaient rapporté plus tôt plusieurs médias turcs. Des armes ont été saisies lors des perquisitions menées le 17 juin dans l’arrondissement de Beyoglu, dans le centre d’Istanbul, selon l’agence de presse Ilhas.

Craintes fondées

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Yaïr Lapid, avait appelé quatre jours plus tôt les ressortissants israéliens séjournant en Turquie à quitter «dès que possible» le pays par crainte d’attaques iraniennes. «Les vies de citoyens israéliens ont été sauvées ces dernières semaines grâce à la coopération diplomatique et sécuritaire entre Israël et la Turquie», s’est félicité M. Lapid jeudi à Ankara, où il rencontrait son homologue turc Mevlüt Cavusoglu.