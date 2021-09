États-Unis : Coup de filet dans la mafia new-yorkaise, un boss arrêté

Parmi les quatorze personnes inculpées figure Andrew «Mush» Russo, 87 ans, qualifié respectivement de «boss officiel» au sein de la famille des Colombo.

«Tout ce qu’il y a dans cette enquête montre que l’histoire se répète. Les entrailles des familles du crime à New York sont bien vivantes», a déclaré un responsable du FBI à New York, Michael Driscoll, dans un communiqué des autorités judiciaires, après ce coup de filet.

Parmi les quatorze personnes inculpées, dont treize ont été effectivement arrêtées à New York et dans le New Jersey, figurent Andrew «Mush» Russo, 87 ans, et «Benji» Castellazzo, 83, qualifiés respectivement de «boss officiel» et de premier lieutenant au sein des Colombo, l’une des cinq grandes familles de la mafia italo-américaine du nord-est des États-Unis, avec les Bonanno, les Gambino, les Genovese et les Lucchese.