Arrestations dans les milieux de la prostitution et de la mendicité

Entre mai et juin derniers, 212 suspects de traite d’êtres humains ont été appréhendés dans 44 pays, dont la Suisse, au terme d’une opération menée par Interpol, Europol et l’Agence européenne de gardes-frontières et de garde-côtes (Frontex). La police genevoise a participé à l’opération. Dans le canton, 13 personnes sont sous les verrous, révèle la «Tribune de Genève». Ce coup de filet mondial a aussi permis d’identifier 1426 victimes potentielles d’exploitation sexuelle et de mendicité forcée, dont une douzaine dans notre pays.