Braquages d’horlogeries de luxe : Coup de filet en France lié aux braquages du Locle et de Bassecourt

Deux hommes suspectés d’avoir participé à des braquages d’horlogeries en Suisse romande l’hiver dernier, au Locle (NE) et à Bassecourt (JU) ont été mis en examen en France pour association de malfaiteurs après un vaste coup de filet ayant conduit à l’interpellation de 14 personnes, a-t-on appris samedi de la Juridiction inter-régionale spécialisée (Jirs) de Nancy.

Dans la Loire et dans le Rhône

Au moins quatre autres hommes font l’objet d’un mandat d’amener et seront présentés en début de semaine prochaine à un juge d’instruction, a précisé la Jirs de Nancy, spécialisée en matière de grande criminalité organisée. Plusieurs autres suspects ont été relâchés à l’issue de leur garde-à-vue, sans que l’on sache si aucun fait ne leur a finalement été reproché ou s’ils devront répondre à une convocation ultérieure devant la justice.

La plupart des interpellations ont eu lieu lundi dans la Loire et dans le Rhône, notamment dans la vallée du Gier, suite à une commission rogatoire confiée à l’Office central de lutte contre la criminalité organisée (Oclco), avec le concours de la DZPJ Sud-Est, a indiqué à l’AFP une source policière. Deux braquages d’horlogeries de luxe en Suisse romande ayant eu lieu pour l’un en novembre 2021 et l’autre début 2022 sont au coeur des investigations.

Prises d’otages et coups de feu

L’alarme avait en revanche surpris les malfrats lors du second casse au Locle, dans le canton de Neuchâtel, où ils avaient dû abandonner les 200 kilos d’or rassemblés et avaient échangé des tirs avec les policiers. Deux hommes soupçonnés d’appartenir à la même organisation criminelle et qui pourraient être les organisateurs des braquages, avaient alors été interpellés dans le Doubs.