Blanchiment : Coup de filet mondial autour d’une plateforme de cryptomonnaies

Fondateur et principal propriétaire de la plateforme Bitzlato, Anatoli Legkodimov, un Russe de 40 ans vivant en Chine, a été interpellé en pleine nuit à Miami, en Floride, ont annoncé les autorités américaines lors d’une conférence de presse. Il sera présenté dans la journée à un juge fédéral en vue de son inculpation pour «activité non autorisée de transmission d’argent», un chef d’inculpation passible de cinq ans de prison.

Cinq autres hommes, essentiellement de nationalité russe et ukrainienne, ont été arrêtés en Espagne (3), au Portugal et à Chypre, dans le cadre d’une vaste opération de police internationale pilotée par des gendarmes français, a précisé le Parquet de Paris. Un autre suspect devrait être rapidement interpellé et un dernier a pris la fuite, selon une source proche de l’enquête, ouverte en septembre 2022 par la justice française.