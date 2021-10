Criminalité – Coup de filet sur le darknet: deux Suisses arrêtés

«DarkHunTOR»: voilà le petit nom de code choisi pour une opération d’ampleur internationale, menée par Europol dans plusieurs pays dont la Suisse. L’objectif: identifier et arrêter les utilisateurs de DarkMarket, une des principales places de marché clandestines d’internet, démantelé en janvier par la police allemande. Dans ce cadre, pas moins de 150 personnes ont été interpellées, dont deux Suisses, révèle Watson . Ils ont été appréhendé il y a quelques mois et un des deux est toujours en détention.

Outre les arrestations, les forces de l’ordre ont saisi plus de 26 millions d’euros en monnaie classique et en bitcoin, ainsi que 25’000 comprimés d’ecstasy et 45 armes à feu. Deux autres plateformes, DeepSea et Berlusconi, ont également pu être fermées, mettant un terme à plus de 100’000 annonces de produits illégaux. La police cantonale et le ministère public zurichois ont aussi participé à l’opération.