Covid-19 – Gros coup de frein aux missions des HUG en Afrique

Fin 2021, le Pr Thierry Berney, médecin-chef du Service de transplantation des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), a réalisé la première greffe de rein de l’histoire en Afrique centrale; au Cameroun, plus précisément. Chaque année, l’hôpital cantonal exécute une quinzaine de missions sur le terrain à l’étranger – sur le continent africain et en Asie principalement. Mais ça, c’était avant le Covid.

Les restrictions sanitaires sur toute la planète et la mobilisation des HUG pour combattre le virus au bout du lac ont «nettement ralenti» le rythme de ces opérations humanitaires, relève Nicolas de Saussure, porte-parole des HUG. Leur nombre a été divisé par quatre. Au Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), elles ont carrément été suspendues en 2020, et seules quelques-unes ont eu lieu l’an passé.

Missions au long cours

Selon les projets et les circonstances, les deux grands hôpitaux lémaniques s’engagent dans des actions uniques, tandis que d’autres sont ancrées dans le temps. Ainsi, des pédiatres genevois se relaient d’habitude tous les quatre mois – une personne à chaque fois – pour soigner des enfants à Agok, au Soudan. D’autres collaborateurs se rendent régulièrement à Kinshasa (République démocratique du Congo) pour prendre en charge des malades du sida; et depuis plus de vingt ans, des formations des HUG sont dispensées au Népal. L’institution accueille aussi de nombreux praticiens étrangers, dans le cadre de ces collaborations. De son côté, le centre vaudois privilégie la pédiatrie et l’obstétrique, principalement en Afrique.