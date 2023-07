Economie: Coup de froid chez le fabricant de radiateurs Arbonia

Autre mauvaise nouvelle: le groupe industriel Rieter de Winterthour, actif dans les machines textiles supprime 300 emplois, principalement dans l’administration. Ce n’est probablement que la première étape. 400 à 600 autres emplois pourraient être supprimés plus tard.

Affaiblissement mondial de l’économie

Ces mauvaises nouvelles interviennent dans un contexte d’affaiblissement de l’économie mondiale qui se reflète également dans le commerce extérieur suisse, à savoir dans les exportations et les importations. Des données publiées jeudi ont montré que les exportations ont chuté de 2,8% deuxième trimestre 2023. Pour les importations, c’est même une baisse de 5,4% rapporte la «NZZ».

À l’exception des montres et bijoux, tous les groupes de produits ont affiché une baisse des ventes au deuxième trimestre. Cela inclut également l’industrie chimique et pharmaceutique, dont les exportations ont diminué de 3%. La Suisse a vendu moins de marchandises dans toutes les grandes régions économiques. Les exportations vers l’Amérique du Nord ont chuté de 4,8%, celles vers l’Asie de 3% et celles vers l’Europe de 1,2%.