Mercato en direct: Jordi Alba va quitter le FC Barcelone au terme de la saison

Le défenseur du Borussia Dortmund Mats Hummels (34 ans), champion du monde avec l’Allemagne en 2014, a prolongé mercredi son contrat avec le BVB d’une saison jusqu’à l’été 2024, et disputera ainsi sa 14e saison avec les Jaune et Noir. «Chacun sait combien je prends du plaisir à jouer au Signal Iduna Park devant nos supporters. La décision n’a pas été facile à prendre. Ça a été un long processus, peser le pour et le contre. Maintenant, à la fin de la saison, je peux le dire: j’ai encore vraiment envie pour une nouvelle saison», a expliqué Mats Hummels, cité dans le communiqué du Borussia Dortmund.