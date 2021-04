«Lamentable et débile» : Coup de gueule d’Etchebest contre les dîners clandestins

À la suite de la polémique sur les dîners clandestins organisés à Paris, le juré de «Top Chef», le cuisinier Philippe Etchebest, n’est pas content du tout et l’a fait savoir ce lundi matin sur BFMTV.

«C’est lamentable et débile. Franchement, quelle image va ressortir de nous, les restaurateurs? On s’est battus pendant des mois pour obtenir des aides. On fait tout, aujourd’hui, pour essayer de faire en sorte d’avoir des réouvertures rapides et normales. Et aujourd’hui, une poignée d’individus salit notre profession, et ce n’est pas normal», a-t-il déclaré.