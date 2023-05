Le coup de gueule payant de  Paire 

Benoît Paire sera bel et bien présent sur les courts de Roland-Garros, invité par la FFT.

La Fédération française de tennis a le droit de donner des invitations pour le tableau principal de Roland-Garros (22 mai au 11 juin). L’une des manières de les attribuer a été baptisée «Destination Roland-Garros». Elle tient compte du classement de la Race France et de la Race internationale.

Il est stipulé dans le règlement de la FFT: «Une wild-card sera attribuée au joueur français, n’intégrant pas directement le tableau final, le mieux classé à l’ATP Race to Torino, le lundi 15 mai 2023.» L’instance faîtière a décidé de choisir Hugo Gaston en date du 9 mai.

Cette décision a eu le don d’irriter Benoît Paire. Et pour cause. Au 9 mai Gaston était mieux classé que lui, mais pas de beaucoup. Et il restait encore des points à gagner sur différents tournois. Dans les colonnes du journal «L’Équipe», le joueur de 34 ans a réagi en disant: «J’espère que c’est une erreur de la FFT. Je ne comprends pas pourquoi ils annoncent ça alors qu’il y a encore cette semaine pour gagner des points. Le 15 mai, c’est le 15 mai.»