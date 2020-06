Coup de peigne à plus de 3000 francs

Rédiger un nouveau commentaire

Ca 26.06.2020 à 10:19

Bien vu cette amende ! Concernant les natels la police devrai mettre le paquet car c'est de la folie le nombre de personne au téléphone tout en conduisant ! Ils avaient mis le paquet contre l'alcool et depuis moins d'accident mais c'est le natel qui a pris le relais. Car si on a un permis et que l'on roule concentré sans avoir bu ni fumé ni pris des médocs je ne vois pas comment on peut dévaler des talus ou se prendre des poteaux ou arbres. ...