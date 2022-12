Indexations de salaire : Coup de pouce au Conseil fédéral avec une hausse de 900 fr. par mois

Au sommet de l’échelle des salaires, ce sont les conseillers fédéraux qui, dans l’absolu, seront les plus soutenus contre l’inflation.

«Le Conseil fédéral a décidé d’accorder au personnel de la Confédération une compensation du renchérissement de 2,5% pour l’année 2023», écrivait le gouvernement le 2 décembre. Depuis cet automne, administrations publiques et entreprises dévoilent les montants qu’elles octroient, et à qui, en guise d’ indexations des salaires à l’inflation .

Comme le relèvent les journaux du groupe CH Media vendredi, la décision du Conseil fédéral d’augmenter tout le monde de 2,5% au sein de la Confédération concerne aussi ses propres membres, en plus des 40’000 employés de l’administration.

Comme le taux est le même pour tous, ceux qui sont au sommet de l’échelle des salaires sont gagnants en termes absolus. Ce sont donc, justement, les conseillers fédéraux qui seront les mieux soutenus contre l’inflation. Pour eux, la rallonge sera d’un peu plus de 950 francs par mois. Suivront de près la hausse du Chancelier et des juges fédéraux, qui touchent environ l’équivalent de 80% de la rémunération d’un conseiller fédéral, qui gagnera, en 2023, un salaire annuel brut de 468’275 francs.

Différenciation selon les salaires

Comme le rappellent les journaux alémaniques, la politique décidée par le Conseil fédéral, à savoir une même augmentation, en pourcent, pour tout le monde, n’est pas la seule option possible. Dans le canton de Vaud, par exemple, l’augmentation est de 1,4% pour tout le monde, mais les employés qui sont dans les classes salariales 1 à 10 (sur 18), reçoivent en plus une prime unique de 0,8 de leur salaire. À Bâle-Ville, seuls ceux des classes 1 à 8 obtiennent une indexation intégrale (+2,9%), après quoi le taux régresse pour les classes plus élevées.