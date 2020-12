Le Franches-Montagnes, de par son bon caractère, son calme, son pas régulier, sa robustesse, son endurance et sa bonne santé, convient parfaitement à l’hippothérapie, a souligné mardi le gouvernement jurassien. Pour que cette prime d’incitation puisse être attribuée, les chevaux devront provenir d’élevages jurassiens et être utilisés durant un an au moins en hippothérapie. La mesure doit permettre à la fois de valoriser la polyvalence de ces animaux et d’assurer des débouchés aux élevages locaux.