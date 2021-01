À la suite d’un vote du Conseil municipal, mardi, et aux récentes mesures Covid de la Confédération, la Ville de Genève prolonge et élargit son action de bons d’achat solidaires. Cette dernière s’étend désormais aux cafés-restaurants et aux soins à la personne (coiffeurs, instituts de beauté, etc.), en plus des commerces non alimentaires. L’objectif est de «soutenir l’économie locale et offrir un coup de pouce à la population genevoise», a indiqué la Mairie, dans un communiqué publié ce mercredi.